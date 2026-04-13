Пледы, бриз и экскаваторы: как выглядит один из главных пляжей Владивостока перед началом купального сезона

Одна из популярных прибрежных зон Владивостока не теряет своих поклонников даже в межсезонье. Если в зимние месяцы сюда заглядывают лишь единицы, то с первыми весенними деньками количество отдыхающих увеличивается в разы, сообщил vostokmedia.com. Корреспондент издания прогулялся по берегу.

Корреспондент заметил, как спортсмены с досками покоряют воды Японского моря. Отдыхающие, многие из которых укутаны в теплые пледы, наслаждаются свежим бризом и наблюдают за бушующей стихией. Автомобили «оккупировали» не только каменистое побережье, но и парковку поодаль — там места также заставлены транспортом. Некоторые водители оставили свои машины около местного кафе.

По информации издания, неподалеку от пляжа идут строительные работы. Экскаваторы роют землю, а контейнеры с рекламой новых пит-стопов сигнализируют о скорых переменах. В 2026 году здесь, по информации администрации, планируют благоустроить береговую линию. В проекте — создание променада, обустройство спортивных площадок и набережной. Все работы обещают завершить к началу купального сезона. Власти также позаботятся и о комфорте горожан: преображение территории предусматривает установку туалетов, которые заработают ближе к старту пляжного сезона.

Сам пляж выглядит ухоженным. Однако, как отметил корреспондент издания, свежий мусор — бутылки, пакеты и прочие отходы — демонстрирует пренебрежение общества к чистоте.

«Патрокл становится идеальной локацией для отдыха и серфинга, но чистота зависит от нас. Давайте вместе сохраним приморскую природу для яркого лета!» — отметил корреспондент «Восток-Медиа».

