Россияне начали бронировать отдых на лето

Россияне в 2026 году начали значительно раньше планировать летние поездки: активный рост бронирований туров, жилья и санаторных путевок зафиксирован уже в марте. К такому выводу пришли аналитики сервисов ЮMoney и Суточно.ру. С результатами исследования ознакомилась « Газета.Ru ».

По данным исследования, спрос на аренду жилья увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно выросло и число бронирований пакетных туров — на 15% по сравнению с февралем, хотя средний чек при этом снизился и составил около 17,4 тыс. рублей.

Существенный рост показали круизы: количество оплат речных и морских путешествий увеличилось почти в полтора раза относительно марта и еще сильнее — по сравнению с февралем. Обороты в этом сегменте также заметно выросли, несмотря на небольшое снижение среднего чека.

Резкий скачок зафиксирован и в сегменте автобусных перевозок на дальние расстояния. Число бронирований выросло более чем на 60% в годовом выражении, а общий оборот увеличился вдвое. Средний чек при этом также продемонстрировал рост.

Сфера гостиничного размещения показала стабильную положительную динамику: количество бронирований увеличилось как в годовом, так и в месячном сравнении, а средняя стоимость проживания осталась практически без изменений.

Также усилился интерес к оздоровительному отдыху. Число оплат путевок в санатории и спортивные лагеря выросло как по сравнению с прошлым годом, так и относительно февраля, а средний чек превысил 25 тыс. рублей.

Как отметила представитель ЮMoney Наталья Лапшина, рост спроса охватывает все категории туристических услуг — от билетов до санаторных программ. По ее оценке, это связано не только с подготовкой к майским праздникам, но и с тенденцией к более раннему планированию летнего отдыха. Она также указала, что среди популярных форматов выделяются поездки на природу, включая глэмпинги, а также оздоровительные туры.

Средняя стоимость аренды жилья по стране составила около 5,7 тыс. рублей за сутки, увеличившись за год на 4%. Основной поток туристов по-прежнему направляется в крупные города и курортные зоны.

Лидерами по спросу остаются Санкт-Петербург, Сочи и Москва. В то же время растет интерес и к другим направлениям, включая Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Минск.

Среди курортных направлений выделяются такие города, как Зеленоградск, Геленджик, Калининград и Кисловодск, где также наблюдается высокий спрос.

Представитель сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что наибольшее количество бронирований традиционно приходится на курорты Краснодарского края, за которыми следуют Крым и побережья Балтийского и Каспийского морей. При этом именно Крым демонстрирует наиболее заметный рост интереса — спрос на это направление увеличился примерно на 40% за год.

Аналитики также зафиксировали изменение предпочтений туристов. Помимо классических коротких поездок в города, растет популярность уединенного отдыха — в экодомах и глэмпингах. При выборе жилья путешественники все чаще обращают внимание не только на базовые удобства, но и на инфраструктуру, расположение и дополнительные условия проживания.

