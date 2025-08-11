Племенные хозяйства РФ могут рассчитывать на материальную поддержку

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев проинформировал, что любые племенные хозяйства РФ, которые намерены применять инструменты геномной селекции в своей работе, могут рассчитывать на материальную поддержку со стороны государства, сообщил ТАСС.

По словам вице-премьера, в 2025 году на данное направление из федерального бюджета выделено почти 500 млн руб. Предположительно отмечено, что помощь могут получить около 400 заявителей. В последующем правительство намерено и дальше оказывать финансовую поддержку, увеличив сумму.

«Кроме того, мера будет востребована у компаний, участвующих в реализации соответствующего направления Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства», — пояснил вице-премьер.

Дмитрий Патрушев рассказал также, что Россия в полной мере обеспечивает потребности генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. В 2023 году в стране начали развивать племенное птицеводство. Работа в данном направлении оценена как успешная. Решать многие проблемы удается в рамках реализации национальных проектов.

Вице-премьер отметил также, что на федеральном уровне были предложены определенные меры поддержки, которые ориентированы на активизацию научных разработок и внедрение современных методов.

«Это в первую очередь касается геномной селекции, которая позволяет быстрее выявлять и закреплять у сельхозживотных полезные продуктивные качества. Тем самым значительно ускоряются процессы племенной работы», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года грант на развитие сельского хозяйства получили 116 человек.