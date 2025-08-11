В Подмосковье с начала года грант на развитие сельского хозяйства получили 116 человек

В Подмосковье с начала этого года грант на развитие сельского хозяйства получили 116 человек. Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье в 2025 году гранты получили 116 человек — на общую сумму 3 млрд руб. Большая часть финансирования — 2,3 млрд руб. — выделена из бюджета области», - сообщил Брынцалов.

Также в регионе фермеры могут получить землю сельскохозяйственного назначения в аренду без торгов. С января было выдано 22 таких участка общей площадью около 690 га.

В число фермеров, получивших грант, вошел ветеран боевых действий Роман Гомыляев из Можайска. Вернувшись с СВО, он прошел обучение в «Школе фермеров», получил грант в размере 300 тыс. руб., а затем — участок в селе Бараново. Там он создал крестьянско-фермерское хозяйство «Баранья ферма».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства в регионе крупного животноводческого комплекса.