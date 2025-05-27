Племянник Аллы Пугачевой не может водить дочь в детский сад

Гузель Пугачева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, почему ее дочь, названную в честь Аллы Пугачевой, не может водить в детский сад отец Владислав.

Жена племянника Аллы Пугачевой поделилсь, как растет четырехлетняя внучка певицы. Семья проживает в Москве на Рублевском шоссе. Собеседница рассказала, что у ее супруга есть проблемы с ногами. Из-за состояния здоровья он не может водить дочь в детский сад или на кружки. Гузель высказала мнение, что племянник Пугачевой — хороший папа и супруг. Он проводит с ней время: вместе ходят в магазины, посещают церковь, гуляют по улице.

«Он (племянник Пугачевой. — Прим. ред.) хороший папа. У него проблемы с ногами, поэтому где может — там помогает, гуляет с Аллой», — отметила Гузель.

Гузель отметила, что девочка ходит в музыкальную школу. По ее словам, малышку иногда дразнят из-за сходства имени и фамилии с певицей. Однако ребенок не обращает на это внимания. Необходимости в консультации психолога нет. Все, кто работает с девочкой, замечает ее спокойный характер. По словам мамы, это не удивительно, потому что в их доме всегда спокойная атмосфера.

По данным издания, у племянника Пугачевой были проблемы с употреблением запрещенных препаратов и алкогольной зависимостью. Тогда певица оказывала помощь родственнику. По словам его супруги, в настоящее время никаких вредных привычек у мужчины нет.

Гузель рассказала, что родственники не поддерживают связь с семьей Пугачевой. Такое решение — не их инициатива.

«Она (Пугачева. — Прим. ред.) стала совершенно другой личностью, когда на ее дороге появился Максим Галкин*. До этого Влад спокойно заходил в гости вместе с отцом, Алла тоже могла прийти», — рассказала aif.ru мама Аллы Гузель.

Ранее сообщалось, что Пугачева поздравила внука Никиту с днем рождения и помолилась за него.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.