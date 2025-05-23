Пугачева поздравила внука Никиту с днем рождения и помолилась за него

Никите Преснякову исполнилось 34 года, и с этим событием его поздравила бабушка Алла Пугачева. Она заявила, что молится за него. Об этом сообщил Life.ru.

Пресняков уже на протяжении трех лет проживает в Соединенных Штатах. Он отмечает свое 34-летие и в связи с этим опубликовал в соцсетях свои снимки в образе ковбоя, верхом на лошади. В комментариях к посту появилось поздравление от его бабушки, певицы Аллы Пугачевой.

«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — указала она.

Там же было добавлено поздравление от матери Кристины Орбакайте. Издание отметило, что на дне рождения Преснякова-младшего ни его мать, ни бабушка так и не появились.

Ранее сообщалось, что двоюродная внучка Пугачевой, проживающая в России, столкнулась с травлей из-за уехавшей из страны бабушки. Девочка очень похожа на известную певицу, вдобавок стала проявлять склонности к творчеству. Ее родители сообщили, что ребенка в школе не берут на конкурсы. Также какое-то время ребенка дразнили.