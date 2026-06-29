«Все решается разговором»: сексолог назвала самый недооцененный способ спасти отношения

Сексолог Ксения Косяненко высказала мнение, что главный инструмент для сохранения отношений не связан с модными техниками из платных курсов или громкими советами из интернета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Главная ошибка, по мнению кемеровского сексолога, в том, что люди убеждены в исключительности своих трудностей. Однако на деле кризисные периоды, угасание влечения, боязнь затрагивать интимные темы и взаимное недопонимание в парах — явления массовые. Именно поэтому сложности у разных семей зачастую оказываются поразительно схожими. За романтическими сюжетами и яркими любовными историями скрываются простые человеческие страхи: боязнь отвержения и потребность быть востребованным.

«Очень многие приходят с ощущением, что только у них так. Но когда они понимают, насколько распространены эти сложности, становится легче», — раскрыла Ксения.

По ее глубокому убеждению, самый действенный и одновременно недооцененный способ наладить семейную жизнь — это открытый диалог. Звучит парадоксально, но за большинством драм, связанных с неверностью, эмоциональным охлаждением и потерей страсти, стоят не какие-то загадочные причины, а элементарное нежелание говорить.

В то время как одни супруги ищут виноватых, другие садятся и разговаривают, обнаруживая, что они не враги, а союзники. А это значит, что большинство проблем можно предотвратить или разрешить еще на ранней стадии, пока рутина и равнодушие не одержали окончательную победу над любовью. Специалист настаивает: возвращение к живому общению — это фундамент, без которого невозможны ни доверие, ни прежняя страсть.

«Мы не умеем читать мысли друг друга. Поэтому важно разговаривать. Спрашивать себя, чего хочется на самом деле, и честно обсуждать это с партнером», — отметила сексолог.

Ранее сексолог Косяненко рассказала, что ревность к бывшим через соцсети разрушает интимную жизнь.