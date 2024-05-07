Пленный боец ВСУ Барук рассказал, как после удара по своим же позициям ВСУ оставили его раненого

Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Барук рассказал, как его незаконно мобилизовали на Украине и как оставили раненого умирать в окопе. Видеозапись рассказа пленного военного ВСУ предоставили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС .

Пленный военнослужащий ВСУ считает, что его мобилизовали незаконно. Во-первых, у него диагностировано ряд заболеваний, в числе которых сердечно-сосудистые и черепно-мозговая травма. Во-вторых, мужчину проинформировали в отделе кадров о необходимости встать на учет в территориальном центре комплектования. По прибытию на место, выяснилось, что мужчину сразу отправляют на СВО.

Пленный также рассказал, как он попал в плен. Военные России произвели минометный обстрел позиций, где находились украинские солдаты. Подразделения ВСУ из-за происходящего хаоса перепутали свои же позиции с российскими и обстреляли их. По завершению боя, они начали эвакуировать раненых.

«После боя кого-то эвакуировали, меня посчитали, что я мертв, и бросили на месте. Даже не стали проверять, жив я или нет!» — рассказал Евгений Барук.

Таким образом Евгений попал в плен. Он заявил, что условия его содержания достойные. Жалоб не имеет.

Ранее мы сообщали, что, согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в апреле ежедневные потери ВСУ выросли до тысячи человек.