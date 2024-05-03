Шойгу: в апреле ежедневные потери ВСУ выросли до тысячи человек

Ежесуточные потери ВСУ в апреле выросли до тысячи военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

По его словам, это произошло из-за того, что США и другие союзники требуют от Украины любыми средствами не допустить прорыва фронта. Однако российские военные успешно взламывают систему опорных пунктов ВСУ.

Как отметил Шойгу, с начала 2024 года ВСУ потеряли более 111 тысяч солдат и 21 тысячу военной техники и вооружения.

С начала года Россия освободила 547 квадратных километров территории. За последние две недели в ДНР были освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи.

Ранее сообщалось, что под Бердычами попавший в окружение батальон ВСУ решил сдаться в плен в полном составе.