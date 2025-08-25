Плесневые грибы и пылевые клещи: россиян предупредили об опасности при редкой смене постельного белья

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области предупредили, что в постельном белье россиян могут жить различные насекомые и микроорганизмы, сообщил sovainfo.ru.

В ведомстве отметили, что россияне могут исключить риск появления насекомых в постельном белье. Для этого перед сном рекомендовано принимать душ. При стирке белья лучше выбирать программу, которая предполагает активацию режима 50 градусов и выше. После сушки постельное белье необходимо гладить.

По информации ведомства, смена постельного белья происходит на реже одного раза в две недели. Важно также регулярно проводить влажную уборку в квартире. При соблюдении рекомендаций в постельном белье не должны завестись насекомые. Опасаться стоит блох, которые проявляют активность в ночное время суток.

Кроме того, человека могут беспокоить пылевые клещи. Их источник питания — мертвые клетки кожи. Чаще всего заводятся там, где редко меняют постельное белье, а в помещении образуется влажность. С тела человека на ткань попадают бактерии. Непроветриваемые помещения — идеальное место для размножения плесневых грибов. Угрозу также составляют клопы, которые питаются человеческой кровью.

Ранее сообщалось, что после жалобы о появлении клопов в больнице медики обвинили в антисанитарии пациентов.