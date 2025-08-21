После жалобы о появлении клопов в больнице медики обвинили в антисанитарии пациентов

В Новосибирской больнице прокомментировали жалобы пациентов на появление клопов и тараканов в палатах, сообщил Om1 Новосибирск .

По информации издания, жалоба появилась в соцсети. Одна из пациенток написала, что всю ночь вынуждена была находиться в палате с включенным светом. Таким образом горожане спасаются от укусов клопов. Еще одна проблема — нашествие тараканов. В пресс-службе медучреждения не отрицали наличие подобных проблем.

По мнению медиков, в появлении неприятных насекомых в первую очередь виноваты сами пациенты. Люди игнорируют правила больницы и едят в палатах. Пациенты также оставляют еду. В палатах ежедневно два раза проводится уборка.

По словам медиков, в больницу поступают разные пациенты. Не у всех есть постоянное место проживания. Нередко они становятся переносчиками клопов.

«Это экстренная больница, к нам поступают люди в разном состоянии. После двух таких случаев мы провели внеплановую дезинфекцию», — добавили в пресс-службе.

В больнице проинформировали, что на регулярной основе проводят дезинфекцию. Недавно в палатах отремонтировали стены — ожидается еще одна обработка.

