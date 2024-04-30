Площадь пожара в Улан-Удэ достигла трех тысяч квадратных метров, идет эвакуация

В Бурятии ликвидируют масштабный пожар площадью около трех тысяч квадратных метров.

МЧС России сообщает, что на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС. На данный момент сотрудники стараются локализовать возгорание. Поступила информация, что в зоне возгорания находятся дома и частные постройки. МЧС Республики Бурятия информирует, что в ликвидации принимают участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Открытое горение на данный момент удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на странице в интернет-мессенджере рассказал, что пожар не затронул жилые дома, только придомовые пристройки. Причиной пожара стала стихия, следствием которой были нарушения в работе электроснабжения.

«На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. Введен режим повышенной готовности. Работаем по территории всего города», — рассказал Игорь Шутенков.

Все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

SHOT опубликовал видео пожара. Местные жители в панике собираются и покидают дома. Люди напуганы, звучит много нецензурной лексики. Сообщается, что местные власти оказывают помощь в эвакуации. Организованы пункты временного размещения. Жителей республики призвали не разжигать костры и не жарить шашлыки. В регионе сложилась опасная ситуация из-за изменения погодных условий.

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