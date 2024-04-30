Человек пострадал при пожаре в квартире в Волоколамске

Пожар произошел в квартире в селе Ивановское под Волоколамском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом доме поступили спасателям в ночь на вторник. Спустя примерно пятьдесят минут огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали девятнадцать человек и семь единиц техники, уточнили в ведомстве. Там добавили, что в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелся производственно-складской комплекс.