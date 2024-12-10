Пловчиха из США Гретчен Уолш побила на ЧМ державшийся 15 лет мировой рекорд

Спортсменка из США Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию 50 м баттерфляем за 24,02 секунды, сообщил РБК.

В ноябре 2009 года шведка Тереза Альсхаммар установила рекорд мирового значения. Тогда она проплыла дистанцию за 24,38 секунды. На протяжении 15 лет побить рекорд не удавалось никому из спортсменов. В предварительном заплыве на чемпионате мира в Будапеште новым завоевателем рекорда стала 21-летняя пловчиха из США.

Тереза завоевала ряд наград на престижных соревнованиях международного уровня. Рекордсменка мира была также награждена золотыми и серебряными медалями на Олимпиаде, которая в нынешнем году состоялась в Париже. Данный рекорд для американки уже третий.

Российские спортсмены также принимают участие. Они согласились на условие организаторов и выступают под нейтральным статусом. Так, россиянка Арина Суркова вышла в полуфинал со вторым общим временем — 24,78 секунды.

Ранее сообщалось, что ISU запланировал допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026 в Италии.