ISU запланировал допустить российских фигуристов до Олимпиады-2026 в Италии

Международный союз конькобежцев хочет допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии. Такие данные появились у РИА Новости.

Журналисты сослались сразу на несколько не связанных друг с другом источников. По одному из них, допуск к Олимпиаде будет проходить по итогам турнира, который ISU проведет в качестве квалификационного. По существующим правилам, у представителей РФ и РБ есть право только на одну общую квоту в каждом виде спорта. Как будет происходить отбор в этот раз, пока не ясно.

Источники данных не исключают, что, помимо Олимпиады и квалификационного турнира, россиян допустят и к другим международным состязаниям, связанным с коньками. На данный момент вопрос по поводу Олимпийских игр является ключевым. Более подробная информация появится после очного заседания совета ISU, который пройдет в Бостоне в марте следующего года.

Ранее глава Всемирной тяжелоатлетической федерации Джалуд заявил, что штангисты из России вскоре снова будут допущены к мировым первенствам. Он анонсировал разработку специальной дорожной карты по возвращению тяжелоатлетов из РФ на мировую арену.