По делу экс-мэра столицы Удмуртии задержали руководителя компании-застройщика

В среду, 20 декабря, в Индустриальном районном суде должны установить меру пресечения гражданину Олегу Бушмакину. Его задержали в рамках расследования дела о превышении полномочий бывшего мэра столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева. Бушмакин руководит компанией, которая занимается строительством, сообщает udm-info.ru .

Согласно версии следствия, в 2021 году бывший мэр Бекмеметьев передал руководителю компании-застройщика Бушмакину земельный участок для частного пользования. Участок изначально принадлежал государству.

Ранее в рамках расследования был привлечен еще один гражданин - Николай Пушин, который ранее занимал должность прокурора Октябрьского района Ижевска. Его задержали.

Самого Олега Бекмеметьева, которого подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями, сначала поместили под домашний арест. Бывший чиновник нарушал правила: покидал дом, пользовался интернетом, звонил участникам дела. Это стало поводом для изменения меры пресечения. До 25 января задержанный будет находиться в СИЗО.

Ранее стало известно об избиении заместителя главы Минтранса Московской области Дмитрия Минченко на концерте музыкального исполнителя.