«По доброте душевной согласился»: охранник из Сочи рассказал, как рэпер Akon оказался у него на плечах

Охранник Искандер Черкесов, которому американский рэпер Akon на концерте в Сочи сел на плечи и начал бить по лицу, не будет решать конфликт в зале суда. Об этом он рассказал телеграм-каналу Baza.

Черкесов рассказал, что к нему с просьбой заменить его обратился помощник музыканта. В это время охранник находился у сцены. Понадобилось снять рэпера со сцены и поднести к рамке, где находились зрители. Охранник должен был подержать рэпера непродолжительное время и вернуть на сцену.

«По доброте душевной согласился на это», – рассказал «Базе» охранник.

По словам охранника, сначала все шло по плану: он поднес рэпера к раме. Черкесов собирался вернуть музыканта на сцену, но он начал регулировать движение и бить рукой по лицу. Охранник предположил, что необходимо идти в другую сторону и выполнил невербальное поручение.

Черкесов рассказал, что с ним связывались журналисты. У него спросили, хотел бы он получить компенсацию. Охранник ответил утвердительно.

«Спрашивают (представители СМИ. — Прим. ред.) , а сколько хотите? Говорю, — ну, пускай будет 10 миллионов. Ну, вот и все», — рассказал охранник.

Охранник уточнил, что он не выступает против материальной компенсации, однако не намерен подавать в суд или писать заявление. Черкесов признался, что в связи с загруженной рабочей деятельностью в вечер концерта он сразу забыл об инциденте. Позже обратил внимание, что видео с его участием активно распространилось по соцсетям.

