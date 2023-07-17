По факту атаки на Крымский мост возбуждено уголовное дело

В рамках уголовного дела будут проводить экспертизы, необходимые для точного понимания, каким именно способом был совершен террористический акт. Следователи предполагают, что инициатором атаки на Крымский мост выступают представители спецслужб Украины, а также члены вооруженных формирований. Все причастные к делу лица будут установлены.

Вследствие подрыва моста пострадала семья из Белгородской области. Двое взрослых погибли. Их несовершеннолетняя дочь травмирована. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что власти региона окажут помощь в организации похорон. Власти Украины намекают на причастность к атаке.