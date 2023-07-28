По Ростовской области была запущена вторая зенитная ракета комплекса ПВО С-200

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе», - написал на странице в своей социальной сети губернатор Ростовской области Василий Голубев

На данный момент подробности уточняются. Глава администрации Азова Владимир Ращупкин отметил, что непосредственно в Азове ситуация стабильная, специализированные службы работают в штатном режиме.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что удар был нанесен той же ракетой, что сегодня, 28 июля, была сбита силами российского ПВО над центром Таганрога. Это переоборудованная ракета С-200, которую запускают с установки ПВО. Взрыв был зафиксирован в 17:15. Данные подтвердило Минобороны РФ на странице в своей социальной сети.

Ранее Министерство обороны России прокомментировало взрыв в Таганроге, в результате которого известно о пострадавших людях и выбитых стеклах в зданиях в центре города. Российские средства ПВО смогли обезвредить переоборудованную ракету С-200, запущенную из украинского ПВО. По последним данным было госпитализировано семь человек, у остальных пострадавших незначительные ранения от осколков.