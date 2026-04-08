«Кишечная палочка в песочнице»: эксперт предупредил о скрытой угрозе на детских площадках после зимы

Солнце пригрело, снег сошёл, и дети потянулись на горки и качели. Но радость от долгожданной весны может обернуться болезнью. Доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила: детские площадки после зимы представляют реальную угрозу здоровью. Главные рассадники заразы — песочницы и поручни. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Песок за зиму накапливает влагу, листья, остатки пищи. Это идеальный бульон для бактерий. Некоторые из них пережили холода в виде спор и теперь, с приходом тепла, активно размножаются. Чаще всего в песочницах находят кишечную палочку и энтерококки. А на качелях и лестницах обитают стафилококки и микрококки. Сами по себе они не страшны, но при попадании в ранку или на слизистую могут вызвать воспаление.

Эксперт призывает родителей не паниковать, а действовать. Главное правило — мыть руки с мылом после возвращения с площадки. И следить, чтобы ребенок не тянул грязные пальцы в рот и не тер глаза. Особенно опасно есть на площадке: песок с бактериями легко попадает в организм.

