По улицам Кемерово летает попугай: кого еще спасают милосердные кузбассовцы

По информации издания, фото птицы быстро распространилось по соцсетям и мессенджерам. На снимок обратили внимание волонтеры-орнитологи из городского Центра помощи диким и экзотическим животным. Общественники также выложили фото и сообщили координаты, где видели попугая в последний раз. Волонтеры оказывают помощь животным. Они призывают горожан, оставляя диких зверей дома, осознавать сложность ухода за ними.

Судя по фото, попугай сидит на дорожке в городе. После он перелетел на кондиционер, укрепленный к фасаду дома. По информации издания, в 2024 году произошел подобный случай. Попугай влетел в окно квартиры многоэтажного дома и остался жить у новых владельцев. В группе волонтеров-орнитологов жители делятся разными историями. Они находят птиц, которые оказались в беде. Например, слепую сороку или коршуна после ДТП. Горожане выхаживают птиц.

Ранее сообщалось, что лев напал на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова. Выяснилось, что подобные случаи были в парке и ранее. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».