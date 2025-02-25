Победа «закона джунглей»: Франция оценила резолюцию США по Украине

Французский постпред добавил, что если «закон джунглей» победит и будет поощряться, то хаос начнется во всем мире. В британском постпредстве также отреагировали на проект резолюции, который был представлен США. В ведомстве считают некорректным ставить в равные позиции Москву и Киев. В постпредстве отметили важность сохранения территориальной целостности Украины. Представители Великобритании уверены, что о проблеме важно говорить от лица Совбеза.

По данным издания, несмотря на критику, Совбез ООН принял американскую резолюцию по вооруженному конфликту Украины и России. Представители ЕС безуспешно пытались внести изменения. Представленные ими формулировки содержали критику и обвинения в адрес Кремля. Американский проект поддержали представители 10 стран. Великобритания, Франция, Дания, Словения и Греция воздержались от голосования, но накладывать вето не решились.

Ранее Захарова раскритиковала лицемерное поведение Франции и Британии в ООН.