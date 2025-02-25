Победа «закона джунглей»: Франция оценила резолюцию США по Украине

Победа «закона джунглей»: Франция оценила резолюцию США по Украине
Постпред Франции увидел в резолюции США по Украине победу «закона джунглей»
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Французский постпред при ООН Николя де Ривьер высказал мнение, что американский проект резолюции по Украине построен по аналогии «закона джунглей», сообщило издание Financial Times.
Французский постпред добавил, что если «закон джунглей» победит и будет поощряться, то хаос начнется во всем мире. В британском постпредстве также отреагировали на проект резолюции, который был представлен США. В ведомстве считают некорректным ставить в равные позиции Москву и Киев. В постпредстве отметили важность сохранения территориальной целостности Украины. Представители Великобритании уверены, что о проблеме важно говорить от лица Совбеза.
По данным издания, несмотря на критику, Совбез ООН принял американскую резолюцию по вооруженному конфликту Украины и России. Представители ЕС безуспешно пытались внести изменения. Представленные ими формулировки содержали критику и обвинения в адрес Кремля. Американский проект поддержали представители 10 стран. Великобритания, Франция, Дания, Словения и Греция воздержались от голосования, но накладывать вето не решились.
Ранее Захарова раскритиковала лицемерное поведение Франции и Британии в ООН.