Победительница музыкального конкурса Игнатова рассказала, куда потратит деньги

Участница из Санкт-Петербурга Анна Игнатова обучает детей навыкам игры на домре по авторской программе. Девушка часто принимает участие в различных конкурсах. Она рассказала, что уже давно не испытывает страха, но волнение есть всегда. Именно оно и активирует работоспособность.

«Каждое выступление — выход из зоны комфорта, особенно, когда ты перфекционист. Всегда есть желание выложиться на 100%, донести все свои мысли, внутреннее восприятие и глубину музыки», — сказала участница конкурса.

По итогу конкурса девушка одержала победу. Анна рассказала, что участие далось ей нелегко. Главной сложностью стала длительная дорога. Перед выступлением прошла череда долгих и изнурительных репетиций. Подарком стало денежное вознаграждение.

«Побеждать всегда приятно. Деньги хотелось бы потратить на реализацию каких-то планов и проектов», — призналась Анна.

Девушка рассказала, что не намерена останавливаться на достигнутом. Она мечтает организовать собственный концерт. Рассматривает также свое выступление в составе оркестра. Любовь к музыке Анне привил ее первый учитель. Теперь девушка, будучи преподавателем, добивается, чтобы ее воспитанники уже на втором году обучения играли в ансамбле.

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