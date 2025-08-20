Почему комары предпочитают спортсменов и выпивших людей?

Популярное убеждение, что комары выбирают жертву по группе крови, является ошибочным. Как сообщил энтомолог Александр Каширский в эксклюзивном интервью REGIONS, ключевыми факторами привлекательности для этих насекомых служат температура тела и индивидуальный запах человека. Именно этим объясняется повышенное внимание комаров к людям в состоянии алкогольного опьянения и спортсменам после интенсивных тренировок.

По словам специалиста, физические нагрузки и употребление алкоголя провоцируют два существенных изменения в организме: повышение температуры тела и увеличение концентрации пахучих веществ в составе пота и выдыхаемого воздуха. Эта комбинация создает для кровососущих насекомых мощный сигнал, указывающий на потенциальную жертву.

Эксперт подробно объяснил химические аспекты этого процесса. Комары, согласно его данным, демонстрируют высокую чувствительность к конкретным соединениям: углекислому газу, аммиаку и различным спиртам, которые естественным образом выделяются человеческим телом. При этом, как отметил Каширский, существуют и эффективные природные репелленты. Эфирные масла цитрусовых, лаванды, гвоздики, мяты и корицы оказывают на насекомых отпугивающее действие.

Отдельно энтомолог прокомментировал распространенный стереотип о повышенной агрессивности лесных комаров по сравнению с городскими. По его словам, это заблуждение связано не с поведенческими различиями, а исключительно с численностью популяций. В лесных экосистемах плотность комаров объективно выше, что создает у человека субъективное ощущение их большей «злости» и настойчивости.

