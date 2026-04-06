Священник Вячеслав Ланский, помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии, в беседе с журналистом VSE42.RU объяснил, почему даты православной и католической Пасхи почти всегда приходятся на разные дни.

По словам священнослужителя, главный христианский праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия. Однако есть важный нюанс: если эта дата совпадает с еврейским Песахом или приходится раньше него, то Пасху переносят на неделю вперед. Это делается для того, чтобы сохранить исторически верную последовательность евангельских событий.

«При этом католическая Пасха не переносится», — рассказал журналисту VSE42.RU священник Вячеслав Ланский.

Священник пояснил, что основная причина расхождения дат кроется в использовании разных календарных систем. Католики и протестанты при расчетах опираются на григорианский календарь, тогда как православные следуют юлианскому, который отстает на 13 дней.

По информации издания, Пасха у двух церквей выпадает на один день лишь изредка — например, прошедший 2025 год был как раз таким исключением.

