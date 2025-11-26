Почему полиция призвала граждан сохранять спокойствие именно 27 ноября?

На предстоящий четверг, 27 ноября 2025 года, запланированы специальные тактические занятия подразделений Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на официальный телеграм-канал ведомства.

По информации издания, в ходе учений сотрудникам предстоит отработать комплекс оперативных сценариев, моделирующих различные ситуации, связанные с охраной общественного порядка. Ключевой задачей предстоящих мероприятий является диагностика слаженности механизмов взаимодействия между всеми участниками оперативного реагирования. Особое внимание будет уделено оценке текущего уровня подготовленности личного состава и технических средств к выполнению задач по защите правопорядка в регионе.

«Полиция Кузбасса просит граждан сохранять спокойствие», — сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным издания, практическая часть учений развернется одновременно на территории двух муниципалитетов – административного центра региона, города Кемерово, и города Березовский. Подобный выбор локаций позволит проверить мобильность и координацию сил в условиях, приближенных к реальным.

