Посчитали: эксперт пояснил, почему личный автомобиль в Москве бьет по карману

В Москве собственный автомобиль — это чаще дорогая привычка, чем разумная экономия. К такому выводу приходит основатель таксопарка Станислав Еговцев, который предлагает просто посчитать цифры. Возьмем машину за два миллиона рублей. Даже если она куплена без кредита, она все равно теряет в цене 10-15% в год — это 200-300 тыс. рублей, или 15-25 тыс. в месяц. И это только начало. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, дальше — регулярные траты. Бензин при обычной городской езде вытягивает около 15 тыс. в месяц. Страховки (ОСАГО и КАСКО) в пересчете на месяц — еще 10 тыс. Обслуживание — плюс 10 тыс. И это если ничего не ломается, а стоимость ремонта за последние три года только выросла. Добавьте сюда сигнализацию, GPS, мойку, мелкие расходники — еще пять тысяч. Штрафы, эвакуации и парковка выливаются в дополнительные 5-10 тыс. в месяц. Причем парковка в центре может стоить до пяти тысяч в сутки, штраф за неправильную парковку — столько же, а эвакуация — еще дороже. Количество камер на дорогах растет, так что штрафы будут только увеличиваться. Таким образом, амортизация 15-25 тыс., бензин 15 тыс., страховки 10 тыс., обслуживание 10 тыс., прочие расходы пять тысяч, штрафы и парковки 5-10 тыс. Итого получается 60-80 тыс. рублей в месяц. И это без учета серьезных поломок и кредита, если машина не ваша.

Эксперт добавил, что средний городской пользователь тратит около 1,5 тыс. рублей в день — примерно 45 тыс. в месяц. Даже при очень активной езде выйдет две тысячи рублей в день, то есть 60 тыс. в месяц. Разница с собственной машиной достигает 20 тыс. рублей в месяц, а в год — сотен тысяч.

По его мнению, дело не только в деньгах. На своей машине вы тратите время на заправки, сервис, поиск парковки, разбирательства со штрафами и эвакуацией. Плюс постоянный риск ДТП. Такси же забирает вас у подъезда и высаживает там, где нужно. Итог прост: в условиях Москвы личный автомобиль — это не инвестиция и не экономия, а дорогое и времязатратное удовольствие. По крайней мере, если смотреть на него без розовых очков.

