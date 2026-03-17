Почти 100 тыс. руб. долга и арест гаража: приставы нашли способ достучаться до неплательщицы из Кузбасса

В ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу проинформировали, как арест гаража помог взыскать с россиянки коммунальный долг, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации регионального ГУФССП, россиянка своевременно не оплачивала коммунальные услуги. Задолженность за газ, тепло и электроэнергию с учетом исполнительского сбора составила почти 100 тыс. руб. Женщину проинформировали о необходимости погасить задолженность и прийти на прием к судебному приставу-исполнителю, но россиянка требования игнорировала. Против нее возбудили исполнительное производство.

По данным ГУФССП Кузбасса, сотрудники выяснили, что в собственность женщины входит капитальный гараж. Они выехали по указанному адресу и обнаружили объект. В присутствии понятых на территории гаражного кооператива был составлен акт описи и ареста имущества. Собственница узнала об этом через Единый портал государственных услуг.

По информации регионального ГУФССП, в скором времени после составления акта ареста имущества россиянка погасила задолженность в полном объеме.

«В Кузбассе арест гаража помог взыскать коммунальный долг️ напоминает: своевременное исполнение финансовых обязательств позволяет избежать мер принудительного исполнения, а также дополнительных расходов в виде исполнительского сбора», — указано в сообщении регионального ГУФССП.

Ранее сообщалось, что информация о долгах по ЖКХ станет публичной с марта 2026 года.