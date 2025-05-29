Почти 150 кузбассовцев днем и ночью тушили пожары

В период с 28 по 29 мая на территории Кузбасса произошло 24 возгорания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное МЧС.

В ведомстве уточнили, что специалисты оперативно реагировали на информацию о возгорании и прибывали на место происшествия. Было задействовано 148 специалистов. Им понадобилось 38 единиц спецтехники. Сотрудники смогли успешно ликвидировать возгорания. В привлечении специалистов из других ведомств необходимости не было.

«В Новокузнецком ГО, МО, Кемеровском ГО, Беловском ГО, Прокопьевском ГО, Киселевском ГО», — о местах произошедших ЧП рассказали корреспонденту «Сибдепо» в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций области.

По информации издания, все инциденты — относительно небольшие возгорания. За сутки специалисты зафиксировали 19 техногенных пожаров. Специалисты в круглосуточном режиме готовы выехать на место происшествия. В некоторых случаях сотрудников привлекают для устранения последствий ДТП. На протяжении суток специалисты посетили пять дорожно–транспортных происшествий.

В ведомстве жителей региона призвали быть осторожными. В четверг, 29 мая, особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Предположительно, люди начнут пользоваться обогревателями. В некоторых населенных пунктах ожидается падение температуры до минус пяти градусов.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара на строительном рынке.