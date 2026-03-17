Почти 44 млн руб. за год без зарплаты: суд обязал владельцев шахты расплатиться с фондом «Шахтерская память»

Суд в Новокузнецком районе обязал руководителей шахты «Инская» компенсировать более 43 млн руб., выплаченных работникам из резервного фонда. Речь идет о генеральном директоре Денисе Немыкине и фактическом владельце предприятия Юрии Байченко, сообщил VSE42.RU .

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, на протяжении года сотрудники шахты не получали заработную плату. В ситуацию вмешался Кемеровский областной фонд «Шахтерская память», который выделил из своих резервов почти 44 млн руб. для 309 работников. После этого фонд обратился в суд с иском к руководству шахты о возмещении затрат.

«Допустили полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы 592 работникам ООО "Шахта "Инская", начисленной за период с 16.11.2023 по 16.07.2024, на общую сумму 65 919 811,05 руб.», – проинформировали в пресс-центре.

По данным издания, суд удовлетворил требования. Попытки обжаловать это решение успехом оказались безуспешными — вышестоящие инстанции оставили вердикт без изменений.

По информации издания, в ноябре 2024 года фигурантов дела заключили под стражу, а в марте 2025 года меру пресечения сменили на домашний арест. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 42 млн руб. Кроме того, под арест попала и сама шахта «Инская», чья стоимость оценивается примерно в 1 млрд руб.

