Почти 564 млрд руб. на депозитах: россияне предпочитают копить, а не влезать в долги

Жители Кузбасса продолжают копить, но брать в долг стали реже, сообщил VSE42.Ru . По данным Сибирского главного управления Банка России, к началу февраля 2026 года объем средств, размещенных на банковских вкладах, приблизился к 564 млрд руб. За год прирост составил 12%.

По данным издания, в помесячном выражении сумма накоплений немного сократилась — в основном за счет уменьшения остатков на текущих счетах. При этом эксперты фиксируют устойчивую сберегательную модель поведения: кузбассовцы охотно несут деньги на депозиты, а вот к кредитам относятся с осторожностью.

«Уровень ключевой ставки и ее динамика позволяют банкам по-прежнему предлагать привлекательные условия по вкладам», — объяснили в Банке России.

По данным регионального отделения Банка России, в январе банки выдали кузбассовцам 26,5 млрд руб. — падение более чем на 30% к декабрю. Рыночная ипотека и потребкредиты остаются дорогими, поэтому заемщики берут паузу. Жилищное кредитование просело особенно сильно — минус 50% за месяц, всего 4,3 млрд руб.

При этом регулятор дает ориентиры на будущее: снижение ключевой ставки возможно только при устойчивом замедлении инфляции. По итогам 2026 года средняя ставка прогнозируется на уровне 13,5–14,5%, что должно вернуть инфляцию к 4,5–5,5%.

Ранее сообщалось, что все российские банки смогут предлагать услуги на маркетплейсах в случае изменений.