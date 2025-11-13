Улыбается и пьет из кофейника: в Подмосковье при помощи нейросети «оживили» великого поэта

Сотрудники Музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорском городском округе при помощи нейросетей «оживили» архивные открытки, связанные с историей усадеб, сообщил REGIONS.

По информации издания, сотрудники музея выбрали фотографию «Чаепитие под липами». На кадре 1909 года изображен А. А. Блок. На усадьбе поэт сидел за столом с разными дамами, в числе которых была его мать и супруга. Блок наливает кофе в кружку сидящей рядом даме и сразу отпивает из кофейника. Нейросеть справилась с заданием.

По данным издания, второе выбранное фото запечатлело момент, когда компания с улыбками быстро встает со ступенек и направляется в сад. Нейросеть «оживила» происходящее событие. Эксперт был положительно оценен многими подписчиками.

«Листая летние фотографии владельцев старинной усадьбы, словно оказываешься внутри ушедшей эпохи. Каждый снимок — это остановившееся мгновение, полное загадок. Как хотелось бы увидеть видеозаписи того времени, чтобы узнать, как двигались и о чем беседовали эти люди», — поделились впечатлениями сотрудники музея в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что меценаты из Подмосковья передали усадьбе Горенки старинную ширму из красного дерева, случайно приобретенную на барахолке.