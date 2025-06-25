В Госдуме разработают для россиян список, какими именами разрешено называть детей

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты работают над созданием перечня имён, которые можно будет использовать в России. Она также отметила, что работа будет завершена. Об этом информирует ТАСС .

В интервью представительница издания сообщила, что проект закона был подготовлен в сжатые сроки, после чего началась работа над его применением. На данный момент, по её словам, ещё не определено, какие словари могут быть использованы в качестве основы.

«Надеюсь, что вместе с комитетом ГД по культуре мы сможем все-таки найти ответ на этот вопрос. Он, правда, очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем — женские. И так далее, и так далее», — поделилась парламентарий.

Буцкая считает, что такой перечень необходим, чтобы родители не выбирали для своих детей имена, с которыми им будет сложно существовать в обществе.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на свет появились двойняшки с анимешными именами.