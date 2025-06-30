«Под давлением Турции и Британии»: политолог пояснил ухудшение отношений Азербайджана и РФ

Специалист по Центральной Европе, Евросоюзу, национальным и миграционным проблемам Вадим Трухачев высказал мнение, что правительство Азербайджана под давлением Турции и Великобритании заняло антироссийскую позицию, сообщил tagilcity.ru.

Кандидат исторических наук, политолог Трухачев считает, что правительство Азербайджана было заинтересовано в лояльном отношении со стороны России из-за спорного вопроса относительно Карабаха. Теперь в поддержке Кремля власть не нуждается. Страна выбрала прозападный курс. Для демонстрации своего настроя правительство начинает поддерживать Украину и портит отношения с РФ.

«То, что выходцы из Азербайджана чувствуют себя в России излишне вольготно — известно давно. Несмотря на то, что они часто попадали в статистику тяжких и особо тяжких преступлений — миграционный режим с Азербайджаном сильно не ужесточали. Мало того — многие представители "диаспоры" проникли во власть и правоохранительные органы», — рассказал корреспонденту TagilCity.ru эксперт Трухачев.

Эксперт высказал мнение, что в Азербайджане давно преобладало плохое отношение к России. Выходцы, проживающие на территории РФ, также знали о таком настрое. Они поддерживали своих земляков. Нередки случаи, когда на русских школьников нападают сверстники из Азербайджана. Раньше правительство старалось не придавать таким конфликтам общественный резонанс, но в 2024 году ситуация изменилась. Причиной стала гибель азербайджанского самолета.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане с возможностью возврата билетов отменили все культурные мероприятия, связанные с РФ.