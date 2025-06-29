В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с РФ

На странице Минкультуры Азербайджана в соцсети Х опубликована информация об отмене культурных мероприятий с Россией из-за «насильственных действий» против азербайджанцев в Екатеринбурге, сообщил РБК.

В сообщении отмечено, что отменены как частые мероприятия, так и государственные. Причина — угнетение азербайджанцев со стороны российских сотрудников правоохранительных органов в Екатеринбурге по признаку этнической принадлежности. В ведомстве считают, что граждан страны целенаправленно убивают и подвергают насильственным действиям. В сообщении предположено, что подобные инциденты стали происходить чаще, чем раньше.

По информации издания, отменены спектакли, выставки, фестивали, концерты и другие мероприятия. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены в случае обращения покупателя. В МИД РФ ранее комментировали инцидент в Екатеринбурге. Задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Алиев назвал Армению военным преступником.