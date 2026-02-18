Под дробь барабанов: что скрывалось в записке, которую передали Лазареву прямо на сцене в Подольске

Семейная пара из Подольска устроила гендер-пати, о которой можно только мечтать, сообщил REGIONS.

Поклонники артиста Кристина и Виталий, воспитывающие троих детей и ждущие четвертого, решили доверить тайну пола будущего малыша певцу Сергею Лазареву. И их затея удалась: во вторник, 17 февраля, в Ледовом дворце «Витязь» прямо во время концерта случилось маленькое чудо.

«Слушайте, я впервые это делаю. Так трогательно, как будто у меня это происходит», – сказал Сергей Лазарев.

Супруги передали артисту записку с заветным словом. Лазарев согласился стать вестником радости. Под дробь барабанов и затаившее дыхание зала он вскрыл конверт и объявил пол ребенка.

«Совсем скоро у вас, Кристина и Виталик, будет дочка!» – заявил певец.

Зрители встретили новость овациями, а для семьи этот момент навсегда останется одним из самых ярких в жизни. Певец, к слову, признался, что выступает в роли такого «оракула» впервые.

«Летом рожаете, через год я приезжаю, а вы с новым конвертом. Что останавливаться, так хорошо идет», – пошутил Сергей Лазарев.

