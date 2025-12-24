Под колесами на «зебре»: водитель, сбивший школьника, скрылся с места ДТП

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который скрылся с места ДТП: мужчина сбил на регулируемом пешеходном переходе 12-летнего школьника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

В ведомстве уточнили, что ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Водитель остановился сразу после ДТП. Он подошел к школьнику, но затем уехал. Сотрудников автоинспекции об инциденте не проинформировали. 27-летний водитель управлял автомобилем «Датсун Он-До».

«В результате ДТП 12-летний мальчик был травмирован. В сопровождении законных представителей он обратился в медицинское учреждение», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, суд назначил водителю наказание в виде административного ареста на срок одни сутки. Кроме того, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора. Также зафиксировано нарушение законодательно установленной обязанности по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства, которое влечет административную ответственность. По факту ДТП проходит проверка.

«Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"», — отмечено в сообщении.

