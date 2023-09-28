Под Нижним Тагилом завершены поиски 11-летнего мальчика

Под Нижним Тагилом нашли мальчика, который сбежал из дома. Выяснилось, что причиной конфликта стала собака и плохая успеваемость в школе, сообщает tagilcity.ru .

В поселке под Нижним Тагилом пропал 11-летний мальчик. Поиски ребенка привели к квартире его матери. Женщину лишили родительских прав, поэтому она не проживала с сыном и отцом ребенка.

Женщина отказывалась открывать двери сотрудникам правоохранительных органов. Выполнила просьбу только после угроз, что дверь будут выламывать.

Выяснилось, что ребенок привел домой собаку, что очень огорчило его отца. К тому же у Ивана была низкая успеваемость в школе. Отец поставил ультиматум – либо ребенок хорошо учится, либо отец выгоняет из дому собаку. Школьник расстроился и ушел из дома.

Мать ребенка также доставили в отделение полиции. Она длительное время не выплачивала алименты. В настоящее время ребенка хотят направить для временного пребывания в социально-реабилитационный центр.

Ранее стало известно, что в Минусинске из окна третьего этажа выпала годовалая девочка, но мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не сразу заметила, что ребенка нет в квартире.