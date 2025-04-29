Под предлогом расселения мошенники завладели квартирой пенсионерки из Кузбасса

По данным издания, 69-летняя пенсионерка проживала в квартире, которая была признана аварийной. Администрация перенесла горожанку в список на переселение в комфортабельное жилье. Мошенники воспользовались ситуацией. Они связались с пенсионеркой. Сначала женщину поселили в съемной квартире. Ее заверили, что это ее новая квартира. Квартира, которая входила в ее собственность, была продана за 2,6 млн руб. Деньги мошенники присвоили себе. От потерпевшей обманным путем они получили расписку, которую юридически можно признать фиктивной.

«На имущество обвиняемых общей стоимостью более 3 млн 170 тыс. руб. по ходатайству следственных органов судом наложен арест», — пишет источник.

По данным издания, в мошенничестве подозревали двух жителей Анжеро-Судженска. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал ничтожным кредит, оформленный аферистами через приложение.