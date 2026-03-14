Под руинами могли оказаться дети: в Башкирии расследуют обстоятельства обрушения кровли многоквартирного дома

Инцидент случился ранним утром в селе Краснохолмский на улице Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, не выдержала конструкция шиферной крыши двухэтажного 16-квартирного здания — причиной стало обильное скопление снега.

«Обрушение произошло на площади 150 кв. м. На месте работают экстренные службы. Все жильцы находятся в своих квартирах», — рассказали в МЧС по Башкирии.

В региональном управлении МЧС журналистам подтвердили: обошлось без жертв. Все 28 проживающих, в том числе восемь несовершеннолетних, покинули жилье до прибытия спасателей. Самостоятельная эвакуация прошла оперативно.

В настоящий момент надзорное ведомство инициировало разбирательство. Сотрудники прокуратуры изучают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и определены дальнейшие шаги.

Ранее сообщалось, что глава СК по ЯНАО взял на контроль ситуацию с протекающей новой крышей МКД.