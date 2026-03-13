Крыша как решето: в российском городе СК взялся за жалобы на дом после капремонта

Жители многоэтажки в микрорайоне Юбилейный в Новом Уренгое дошли до руководства следственного комитета, чтобы остановить потоп в своих квартирах. Причина — некачественный капитальный ремонт кровли, после которого крыша дома перестала быть преградой для осадков, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Коллективную жалобу северян рассмотрел лично руководитель СУ СК России по ЯНАО Андрей Егоров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявители рассказали, что после выполнения ремонтных работ крыша утратила герметичность. Результат — регулярное затопление квартир с чердачного помещения.

По данному факту следователи новоуренгойского отдела уже организовали процессуальную проверку. О ее промежуточных результатах главе ямальского управления доложил руководитель территориального отдела Михаил Никитин. Выслушав доклад и доводы пострадавших жильцов, Андрей Егоров дал поручение всесторонне изучить качество проведенного капремонта. Если нарушения подтвердятся, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Исполнение поручений глава регионального СК взял под личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Московской области меняют правила обновления жилья.