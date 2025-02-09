Под Самарой прорвало нефтепровод: 500 кв. м грунта загрязнены нефтепродуктами

В воскресенье, 9 февраля, специалисты приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Красноярском районе Самарской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМЧС России.

По данным издания, сотрудники МЧС узнали о разливе нефтепродуктов в субботу, 8 февраля. Причина — прорыв на нефтепроводе. Специалисты устранили аварию. В результате прорыва никто не пострадал. Возгорания также не произошло. Специалисты действовали оперативно и приняли решение установить герметизирующее устройство. Подобные меры помогут на некоторый период времени, пока не удастся провести более капитальный ремонт. Действия рабочих позволили запустить работу нефтепровода.

«При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

По данным МЧС, последствия разлива устраняют 26 человек и 12 единиц техники. В частности, сотрудники собирают грунт, который был загрязнен. Его доставляют на полигон, где хранится и рекультивируется загрязненная почва.

Одна из местных жительниц прислала видео разлива. По ее данным, на территории образовалась нефтяная река, сообщил 63.RU. По состоянию на 8 февраля площадь загрязнения достигала 700 кв.м.

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