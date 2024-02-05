Под Волгоградом мужчина выпал с четвертого этажа

В минувшие выходные дни в ГКБ №1 им. С. З. Фишера поступил пациент, который упал с высоты четырехэтажного здания, но получил незначительные травмы для падения с такой высоты, сообщает novostivolgograda.ru .

Источник в экстренных службах региона рассказал изданию «НовостиВолгограда.ру», что у пациента диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Медики отмечают, что при подобных падениях характерно много других диагнозов: люди ломают кости и позвоночник. Не исключен и летальный исход. Однако у обратившего мужчины серьезных повреждений не зафиксировали.

Известно, что мужчина вылез через балкон и упал. Что принудило 33-летнего мужчину оказаться на балконе, на данный момент неизвестно. Не сообщается также, не пребывал ли неизвестный в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что пятиклассница выпала с балкона 13-ого этажа в Санкт-Петербурге и выжила. Она была госпитализирована с многочисленными травмами. Возможно, школьницу спас сугроб, на который она приземлилась. Сотрудники правоохранительных органов изучали обстоятельства, при которых несовершеннолетняя выпала из окна многоэтажного дома.