Пятиклассница выпала с балкона 13 этажа в Петербурге и выжила

Как сообщают местные паблики, как 11-летний ребенок оказался на общем балконе 13 этажа еще предстоит выяснить полицейским. Отмечается, что упав на снежный сугроб девочка выжила и со множественными травмами была экстренно госпитализирована в стационар.

«Ребенок выжил, до приезда полиции её в тяжелом состоянии со множественными переломами забрала бригада скорой помощи», - приводится в публикациях в соцсетях.

Ранее стало известно, что пятилетний малыш скончался от кишечной инфекции в Новой Москве, полицейские винят во всем родителей.