Подагра, артроз или стиль? Врач раскрыл правду о трости Аллы Пугачевой и ее возможных проблемах со здоровьем

В Сети появилось фото Аллы Пугачевой с супругом-иноагентом и девушкой с ребенком. Пользователи обратили внимание, что певица облокачивается на трость золотистых оттенков.

Ортопед-травматолог Дедов предположил, что Пугачева может страдать от подагры или артроза. Эксперт отметил, что в возрасте певицы болезни могут беспокоить людей. Однако врач обратил внимание на особенность трости. Он предположил, что она могла стать лишь антуражем. В решении проблем со здоровьем она не поможет.

«Эта трость, так скажем, — поддержка, она не спасает от разгрузки, это очень высокая трость. Как правило, если разгружаем какую-то ногу, трость должна быть немножко ниже», — сказал эксперт в разговоре с «Абзацем».

По словам эксперта, современные ортопедические приспособления оснащены специальной кнопкой для регулировки высоты, однако на трости, которую использует певица, такой детали не заметно. Специалист считает, что выбранный аксессуар не добавляет артистке статусности и выглядит не слишком уместно.

«Антуража мало — только трость. А так — выглядит она как селянка. Нет стильного образа, знаете, топово оделся и трость взял — такого нет. Скорее всего, какие-то проблемы есть. Тем более рядом муж молодой, а такая старушка с тростью. Все стараются выглядеть помоложе», — заключил травматолог.

Издание напомнило, что в 2023 году Любовь Аксенова, долгое время работавшая швеей у Аллы Пугачевой, рассказала, что певица много лет страдает от подагры. По словам Аксеновой, артистка тщательно скрывала недуг от публики и старалась не показывать, насколько ей бывает тяжело. Несмотря на все усилия и строгое соблюдение врачебных предписаний, лечение не принесло желаемого результата.

