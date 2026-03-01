«Она снова это сделала»: Пугачева обратилась к россиянам с традиционным призывом

Алла Пугачева вновь напомнила о своей многолетней традиции. В первое воскресенье марта 76-летняя певица опубликовала видеообращение, в котором символически «разрешила» весну. Ролик появился на ее странице в соцсетях.

Примадонна вот уже много лет придерживается ритуала: каждое первое воскресенье первого весеннего месяца она провозглашает наступление так называемого «праздника желтых тюльпанов». В этот день артистка неизменно обращается к поклонникам, призывая их поддержать обновление природы.

«Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо» — обратилась к поклонникам звезда.

Завершая свое выступление, Алла Борисовна призвала последователей присоединиться к традиции и дружным хором произнести сакраментальную фразу, которая по задумке артистки помогает весне окончательно вступить в свои права. Поклонники звезды уже активно откликаются на призыв, оставляя в комментариях заветные слова: «Весну разрешаем!».

Напомним, что после отъезда из России в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей обосновалась в израильской Герцлии, однако на фоне обострения прошлого конфликта на Ближнем Востоке перебралась на Кипр. По состоянию на начало 2026 года артистка проживает в Лимасоле в арендованном двухэтажном особняке, при этом в СМИ также обсуждаются ее планы на возможный переезд в Болгарию или Швейцарию в течение текущего года. Несмотря на жизнь за границей, в феврале 2026 года появилась информация о планах певицы посетить Москву грядущей весной, а летом — вернуться к концертной деятельности на частных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности возможного приезда Пугачевой в Москву. Об этом, как писали в РИА Новости, высказалась ее представитель.