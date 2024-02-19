Подарок на 23 февраля: подборка уникальных сувениров
Фото: [Photo by form PxHere]
23 февраля давно превратился в праздник, когда принято поздравлять мужчин любого возраста вне зависимости от того, служил человек или нет. Выбрать подарок совершенно несложно, если руководствоваться определенным советам, сообщает newstracker.ru.
При выборе стоит обращать внимание на степень близости между людьми.
Коллегам можно подарить:
- сладости в необычных упаковках;
- канцелярские принадлежности;
- носки;
- салфетки;
- комплекты для бани;
- кружки;
- полотенца.
Важно красиво декорировать подарок, учитывая тематику праздника. Полотенца можно презентовать в жестяных банках.
Папе можно собрать подарок самостоятельно, исходя из его предпочтений и образа жизни. Для этого необходимо взять красивую коробку и сложить в нее необходимые предметы, например, теплый шарф, визитницу, весы для измерения трофейной рыбы, поплавки, крючки для рыбалки.
Выбирая подарок сыну, важно учитывать его возраст. Дошкольники и школьники младшего звена обрадуются игрушкам. В остальных случаях стоит обратить внимание на такие подарки:
- беспроводные наушники;
- книга;
- кресло-мешок.
Брату могут понравиться различные гаджеты, например, очки виртуальной реальности.
При выборе подарка рекомендовано руководствоваться такими правилами. Во-первых, оценить, как часто человек будет пользоваться презентом. Во-вторых, проанализировать, соответствует ли выбранный подарок увлечениям и образу жизни того, кому он адресован.
Приятным станет подарок, который будет ассоциироваться с хорошим воспоминанием или торжественным днем. Беспроигрышный вариант также — это именной подарок. На любой предмет (кружку, полотенце или блокнот) можно нанести именную надпись.
Психолог из Подмосковья Александра Метальникова ранее дала советы интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать нетривиальные презенты, ориентируясь на характер и интересы женщины.