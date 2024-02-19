Подарок на 23 февраля: подборка уникальных сувениров

23 февраля давно превратился в праздник, когда принято поздравлять мужчин любого возраста вне зависимости от того, служил человек или нет. Выбрать подарок совершенно несложно, если руководствоваться определенным советам, сообщает newstracker.ru .

При выборе стоит обращать внимание на степень близости между людьми.

Коллегам можно подарить:

сладости в необычных упаковках;

канцелярские принадлежности;

носки;

салфетки;

комплекты для бани;

кружки;

полотенца.

Важно красиво декорировать подарок, учитывая тематику праздника. Полотенца можно презентовать в жестяных банках.

Папе можно собрать подарок самостоятельно, исходя из его предпочтений и образа жизни. Для этого необходимо взять красивую коробку и сложить в нее необходимые предметы, например, теплый шарф, визитницу, весы для измерения трофейной рыбы, поплавки, крючки для рыбалки.

Выбирая подарок сыну, важно учитывать его возраст. Дошкольники и школьники младшего звена обрадуются игрушкам. В остальных случаях стоит обратить внимание на такие подарки:

беспроводные наушники;

книга;

кресло-мешок.

Брату могут понравиться различные гаджеты, например, очки виртуальной реальности.

При выборе подарка рекомендовано руководствоваться такими правилами. Во-первых, оценить, как часто человек будет пользоваться презентом. Во-вторых, проанализировать, соответствует ли выбранный подарок увлечениям и образу жизни того, кому он адресован.

Приятным станет подарок, который будет ассоциироваться с хорошим воспоминанием или торжественным днем. Беспроигрышный вариант также — это именной подарок. На любой предмет (кружку, полотенце или блокнот) можно нанести именную надпись.

Психолог из Подмосковья Александра Метальникова ранее дала советы интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать нетривиальные презенты, ориентируясь на характер и интересы женщины.