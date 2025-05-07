Подарок в честь 80-летия Победы: Лукашенко амнистировал заключенных

В пресс-службе отметили, что принятие закона в преддверии празднования 80-летия со дня Великой Победы — это проявление гуманизма. Белорусское общество стремится к ресоциализации. Амнистировать можно тех граждан, которые не нарушали порядок в местах заключения и получили положительные отзывы от руководства. Кроме того, они в полном объеме возместили вред или ущерба, которые стали последствием совершенного преступления.

Согласно законодательству республики, заключенного могут освободить или же смягчить меру наказания, например, уменьшить срок заключения. В первую очередь рассматривают дела несовершеннолетних, беременных, одиноких граждан с несовершеннолетними детьми.

«Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — указано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. По предварительным данным, амнистия в рамках принятого законопроекта распространится на 8 тыс. осужденных. Амнистировать разрешено также лица, по чьей вине погиб человек при условии, если преступление было совершено случайно и не было спровоцировано злым умыслом. В таком случае заключенному уменьшат срок пребывания в колонии на один год.

Ранее Лукашенко пообещал белорусам, что война не начнется завтра.