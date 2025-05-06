Лукашенко пообещал белорусам, что война не начнется завтра

Белорусам не стоит бояться, что уже завтра начнется война. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Его слова привело РИА Новости.

Белорусский лидер выступил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Великой Победы.

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — указал он.

Лукашенко подчеркнул, что на Западе стремятся подмять под себя людскую память о Великой Отечественной войне. Поэтому если сейчас будет выиграна битва за умы и сердца детей, то война не начнется и в будущем. Он также призвал проводить системную и активную работу среди молодежи.

Ранее Лукашенко пообещал, что в случае если сапог неприятеля ступит на белорусскую территорию, то ответ на агрессию будет сделан без всяких колебаний. Он добавил, что в распоряжении Минска есть такие средства, применение которых позволит нанести неприятелю невосполнимый ущерб.