Подавлен, прикован к ходункам и без денег: профессор из Москвы стал жертвой аферистов

83-летний профессор Тимирязевской академии, доктор биологических наук стал жертвой телефонных мошенников. Как проинформировал телеграм-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел еще 20 сентября 2024 года, но история до сих пор не получила завершения, сообщила Лента.ру.

По данным канала, пожилому ученому позвонил неизвестный, представился сотрудником портала «Госуслуги» и предложил установить обновление для медицинской платформы ЕМИАС. За это злоумышленник пообещал символическое вознаграждение — 1,5 тыс. руб.

По информации канала, профессор согласился и установил приложение. Через несколько минут телефон завис, а спустя 15 минут раздался звонок уже из банка: с вклада ученого списали 200 тыс. руб., еще 25 тыс. руб. исчезли с карты. Пострадавший сразу обратился в полицию. У него изъяли телефон и возбудили уголовное дело.

По данным канала, падчерица профессора Диана рассказала, что сначала в банке успокоили: вклад застрахован, деньги вернут. Однако через месяц кредитная организация изменила решение и отказала в компенсации. Прошло уже полгода, но дело не сдвинулось с места. Телефон вернули только спустя два месяца.

По информации канала, сама ситуация тяжело сказалась на ученом. Из-за стресса и переживаний он был подавлен. Вскоре последовала неудачная операция по замене сустава. С тех пор профессор практически не выходит из дома и передвигается только с ходунками.

